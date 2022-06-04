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У США пояснили, чому входження Швеції і Фінляндії в НАТО не вигідно Росії

Фото: генерал США Марк Міллі (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Вступ Фінляндії та Швеції до НАТО ускладнить воєнний стан Росії. Це обмежить її вплив у Балтійському морі.

Про це заявив голова Комітету начальників штабів Збройних сил США генерал Марк Міллі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Він пояснив, що якщо дві скандинавські країни стануть членами військового альянсу, то Росія позбудеться точок впливу в Балтійському морі. Берегова лінія, за виключення російських Калінінграда і Санкт-Петербурга, буде оточена членами НАТО.

"Так що з точки зору Росії це буде дуже проблематично для них у військовому відношенні і буде дуже вигідно для НАТО", - сказав генерал.

Міллі також додав, що Балтійське море залишається важливим стратегічним регіоном і одним з найбільших морських шляхів світу.

Нагадаємо, що Володимир Путін назвав помилкою вступ Фінляндії до НАТО.

При цьому у МЗС Росії пригрозили Фінляндії, заявивши, що країну чекає "сюрприз".

Також варто відзначити, що Туреччина блокує вступ Фінляндії та Швеції до НАТО і звинувачує скандинавські країни в підтримці курдського тероризму.

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