У США пояснили, чому входження Швеції і Фінляндії в НАТО не вигідно Росії

Вступ Фінляндії та Швеції до НАТО ускладнить воєнний стан Росії. Це обмежить її вплив у Балтійському морі.
Про це заявив голова Комітету начальників штабів Збройних сил США генерал Марк Міллі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Він пояснив, що якщо дві скандинавські країни стануть членами військового альянсу, то Росія позбудеться точок впливу в Балтійському морі. Берегова лінія, за виключення російських Калінінграда і Санкт-Петербурга, буде оточена членами НАТО.
"Так що з точки зору Росії це буде дуже проблематично для них у військовому відношенні і буде дуже вигідно для НАТО", - сказав генерал.
Міллі також додав, що Балтійське море залишається важливим стратегічним регіоном і одним з найбільших морських шляхів світу.
Нагадаємо, що Володимир Путін назвав помилкою вступ Фінляндії до НАТО.
При цьому у МЗС Росії пригрозили Фінляндії, заявивши, що країну чекає "сюрприз".
Також варто відзначити, що Туреччина блокує вступ Фінляндії та Швеції до НАТО і звинувачує скандинавські країни в підтримці курдського тероризму.
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