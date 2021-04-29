США об отводе войск от Украины: Россия делала подобные заявления в 2014 году перед началом агрессии
Делегация США в ОБСЕ отреагировала на заявления России об отводе войск от границ с Украиной. Дипломаты напомнили, что в 2014 году перед вторжением в Укараину Россия делала аналогичные заявления.
В США отметили, что полный вывод дополнительных войск и вооружений, сосредоточенных Россией в оккупированном Крыму и вокруг Украины, был бы очень долгожданным событием.
"Учитывая тот факт, что Россия сделала аналогичные заявления в 2014 году незадолго до начала семилетней агрессии, Соединенные Штаты будут бдительно следить за ситуацией и оставаться в тесном контакте с нашими украинскими коллегами и другими партнерами, а также со странами НАТО", - говорится в заявлении.
Россию также призвали воздержаться от любых дальнейших эскалационных действий и немедленно предпринять необходимые шаги для деэскалации напряженности в регионе.
Напомним, Россия планирует вернуть к украинской границе войска. Это может произойти в конце июля в рамках подготовки к учениям "Запад-2021".
РБК-Украина писало, что Соединенные Штаты продолжат работу по предоставлению Украине помощи в сфере безопасности, необходимой ей для защиты, включая летальное оружие.