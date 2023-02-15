США обвинувачують громадянина Болгарії у продажу РФ мікрочіпів для ракет, - ЗМІ

Заарештований на початку грудня минулого року грецькою поліцією болгарин звинувачується США у продажу росіянам американських мікрочіпів в обхід санкцій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Proto Thema.
Зазначається, що 49-річний чоловік, оголошений у міжнародному розшуку, утримується у в'язниці Діавата у Салоніках.
США звинувачують його у продажу в Росію американських мікрочіпів та інших високотехнологічних компонентів у період з 2014 по 2018 рік. Він це проводив через болгарську компанію, яка, ймовірно, була підставною фірмою для обходу експортних обмежень, встановлених урядом США.
Згідно з ордером на арешт, виданим окружним судом у Техасі, цю людину звинувачують у "шахрайстві проти уряду" та "відмиванні грошей", кожен з яких тягне за собою багаторічний тюремне ув'язнення з американського кримінального права. Повідомляється, що заарештований заперечує звинувачення, а рішення про його екстрадицію прийматиметься Апеляційною радою Салонік. Деталі, які заарештований, ймовірно, постачав до Росії, могли бути використані для космічних кораблів та ракет.
У цій же справі фігурують дві російські інжинірингові компанії, які співпрацюють один з одним, які, ймовірно, ввозили технологічні компоненти через Болгарію: перша базується в Москві та розробляє і виробляє технологічне обладнання для виробництва електроніки, а друга, як кажуть, активно займається будівництвом керованих ракет та космічних апаратів.
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