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США обвиняют гражданина Болгарии в продаже РФ микрочипов для ракет, - СМИ

Фото: США обвиняют гражданина Болгарии в продаже микрочипов для ракет (flickr com)
Автор: Дмитрий Браславский

Арестованный в начале декабря прошлого года греческой полицией болгарин обвиняется США в продаже россиянам американских микрочипов в обход санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Proto Thema.

Отмечается, что 49-летний мужчина, объявленный в международном розыске, содержится в тюрьме Диавата в Салониках.

США обвиняют его в продаже в Россию американских микрочипов и других высокотехнологичных компонентов в период с 2014 по 2018 год. Он проводил это через болгарскую компанию, которая, вероятно, была подставной фирмой для обхода экспортных ограничений, установленных правительством США.

Согласно ордеру на арест, выданному окружным судом в Техасе, этого человека обвиняют в "мошенничестве против правительства" и "отмывании денег", каждый из которых влечет многолетнее тюремное заключение по американскому уголовному праву. Сообщается, что арестованный отрицает обвинения, а решение о его экстрадиции будет приниматься Апелляционным советом Салоник. Детали, которые арестованы, вероятно, поставляли в Россию, могли быть использованы для космических кораблей и ракет.

В этом же деле фигурируют две российские инжиниринговые компании, сотрудничающие друг с другом, которые, вероятно, ввозили технологические компоненты через Болгарию: первая базируется в Москве и разрабатывает и производит технологическое оборудование для производства электроники, а вторая, как говорится, активно занимается строительством управляемых ракет и космических аппаратов.

Напомним, что журналисты выяснили, что приближенные к диктатору Владимиру Путину олигархи обходят наложенные санкции с помощью управляющих из ЕС.

Для владельца ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина создали сеть подставных компаний, формально ему не принадлежащих, но помогающих ему обходить санкции.

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