ЗМІ з'ясували, як друзі Путіна обходять санкції і хто їм в цьому допомагає
Журналісти з'ясували, що наближені до диктатора Володимира Путіна олігархи обходять накладені їх санкції за допомогою керуючих з ЄС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування "Важливих новин".
Мова йде про олігархів Геннадія Тимченка та Аркадія Ротенберга.
Як вияснили журналісти, активами Тимченко керує сімʼя професійних керівників Ері з Ліхтенштейну. Формально, компанії, які їм належать, володіли активами російського олігарха. У тому числі офшором з Британських Віргінських островів Jardin Developments.
Виснилось, що у 2009 році фірма Handelshaus Hoop&Partner, одним зі співвласників якої був Луїс Ері, стала власником австрійським трейдером Citco. Незабаром російський холдинг викупив Citco за $1 млрд. А до того компанія була основним трейдером однієї з найбільших російських нафтогазохімічних компаній "Сібур".
Наразі родина Ері керує зареєстрованим у Ліхтенштейні трастовим підприємством Sequoia. До його структури входить люксембурзька Volga Group. У 2014 році саме через Volga Group Тимченко переважно володів своїми активами.
За даними видання, саме Луїс Ері за часів НДР брав участь у таємних торговельно-фінансових операціях, які приносили соціалістичній республіці валюту. Він був причетний до таємних постачань високотехнологічної продукції для дата-центрів у СРСР.
А ось справами Ротенберга керує колишній топ-менеджер "Будгазмонтаж" Руслан Горюхін. Він є формальним власником компанії "РГ-Девелопмент". А ось Ротенберг ймовірно є справжнім власником компанії.
Раніше німецькі ЗМІ писали про те, що колишній менеджер друга Путіна скуповує елітну нерухомість в Німеччині. При цьому Горюхін звертавсі у німецькі суди і вимагав спростування. Він під присягою підтвердив, що "РГ-Девелопмент" не пов'язаний із Ротенбергом, і зумів переконати в цьому суд.
За словами юриста Transparency International Куша Аміна, про існування побудованих на усних домовленостях схем відомо у всьому світі. Однак на цю проблему поки що заплющують очі.
Раніше ми писали, що вищий антикорупційний суд конфіскував українські активи російського мільярдера, екс-глави інвестиційного підрозділу державної компанії "Ростех" Михайла Шелкова.
Також повідомлялося, що голова "Норнікеля" Володимир Потанін, один із найбагатших людей Росії, визнав вплив західних санкцій проти нього.
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