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США обвинили Россию в содействии обострению ситуации на Донбассе

Автор: Дмитрий Левицкий

Соединенные Штаты Америки призывают обе стороны конфликта на Донбассе к прекращению огня. В то же время Вашингтон считает, что ответственность за обострение ситуации лежит именно на России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посольства США в Украине.

"Давайте будем ясными - поддерживаемая Россией сторона неоднократно использовала гаубичную артиллерию и беспилотники против украинских сил, прямо нарушая усиленные меры, согласованные в прошлом году, и недавно убила украинского воина", - отметили в дипломатическом представительстве.

Официальная российская риторика о том, что Украина обостряет ситуацию, как отмечают в американском посольстве, вводит в заблуждение и способствует эскалации напряженности на Донбассе.

Напомним, на днях украинские военные с помощью беспилотника Bayraktar уничтожили гаубицу боевиков, с которой обстреливали позиции ООС.

Российский МИД после этого обвинил Украину в "наступлении" на Донбассе и нарушении минских договоренностей.

Как писало РБК-Украина, Франция и Германия осудили применение украинского беспилотника на Донбассе.

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиДонбассООС