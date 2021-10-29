США обвинили Россию в содействии обострению ситуации на Донбассе

Соединенные Штаты Америки призывают обе стороны конфликта на Донбассе к прекращению огня. В то же время Вашингтон считает, что ответственность за обострение ситуации лежит именно на России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посольства США в Украине.
"Давайте будем ясными - поддерживаемая Россией сторона неоднократно использовала гаубичную артиллерию и беспилотники против украинских сил, прямо нарушая усиленные меры, согласованные в прошлом году, и недавно убила украинского воина", - отметили в дипломатическом представительстве.
Официальная российская риторика о том, что Украина обостряет ситуацию, как отмечают в американском посольстве, вводит в заблуждение и способствует эскалации напряженности на Донбассе.
Напомним, на днях украинские военные с помощью беспилотника Bayraktar уничтожили гаубицу боевиков, с которой обстреливали позиции ООС.
Российский МИД после этого обвинил Украину в "наступлении" на Донбассе и нарушении минских договоренностей.
Как писало РБК-Украина, Франция и Германия осудили применение украинского беспилотника на Донбассе.