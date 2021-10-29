США обвинили Россию в содействии обострению ситуации на Донбассе

Соединенные Штаты Америки призывают обе стороны конфликта на Донбассе к прекращению огня. В то же время Вашингтон считает, что ответственность за обострение ситуации лежит именно на России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посольства США в Украине .

"Давайте будем ясными - поддерживаемая Россией сторона неоднократно использовала гаубичную артиллерию и беспилотники против украинских сил, прямо нарушая усиленные меры, согласованные в прошлом году, и недавно убила украинского воина", - отметили в дипломатическом представительстве.

Официальная российская риторика о том, что Украина обостряет ситуацию, как отмечают в американском посольстве, вводит в заблуждение и способствует эскалации напряженности на Донбассе.