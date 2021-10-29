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США звинуватили Росію у сприянні загостренню ситуації на Донбасі

Автор: Дмитро Левицький

Сполучені Штати Америки закликають обидві сторони конфлікту на Донбасі до припинення вогню. Водночас Вашингтон вважає, що відповідальність за загострення ситуації лежить саме на Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посольства США в Україні.

"Давайте будемо ясними - підтримувана Росією сторона неодноразово використовувала гаубичну артилерію та безпілотники проти українських сил, прямо порушуючи посилені заходи, узгоджені минулого року, і нещодавно вбила українського воїна", - наголосили у дипломатичному представництві.

Офіційна російська риторика про те, що Україна загострює ситуацію, як зазначають в американському посольстві, вводить в оману та сприяє ескалації напруженості на Донбасі.

Нагадаємо, днями українські військові за допомогою безпілотника Bayraktar знищили гаубицю бойовиків, з якої обстрілювали позиції ООС.

Російське МЗС після цього звинуватило Україну у "наступі" на Донбасі та порушення мінських домовленостей.

Як писало РБК-Україна, Франція та Німеччина засудили застосування українського безпілотника на Донбасі.

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