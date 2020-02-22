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США обвинили Россию в распространении дезинформации о коронавирусе

Новости » В мире     22.02.2020 - 18:16
США обвинили Россию в распространении дезинформации о коронавирусе
Фото: Государственный департамент США (U. S. Department of State)

Кампания России по дезинформации "продвигает необоснованные теории заговора о том, что США стоят за вспышкой COVID-19"

В Государственном департаменте Соединенных Штатов заявили, что Российская Федерация ведет кампанию по дезинформации о коронавирусе, используя тысячи фейковых аккаунтов в социальных сетях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP

По словам чиновников Госдепа, которым поручено борьбу с российской дезинформацией, в Twitter, Facebook и Instagram используются боты для продвижения темы, запущенной Россией, несколькими языками.

"Намерение России заключается в том, чтобы сеять раздор и подрывать институты США изнутри, в т.ч. путем скрытых кампаний со вредного воздействия. Распространяя дезинформацию о коронавирус, Россия пытается угрожать общественной безопасности, отвлекаясь от глобальных мероприятий в сфере здравоохранения", - заявил и.о. помощника госсекретаря США по Европе и Евразии Филип Рикер.

Так, в кампании России по дезинформации "продвигает необоснованные теории заговора о том, что США стоят за вспышкой COVID-19 в явной попытке нанести ущерб имиджу США во всем мире".

Представители Соединенных Штатов, включая соучредителя Microsoft Билла Гейтса, который потратил миллиарды долларов на глобальные программы здравоохранения, также были обвинены в причастности к созданию и распространению вируса.

В частности, в соцсетях циркулируют утверждения о том, что вирус - "попытка США вести экономическую войну с Китаем", "биологическое оружие, разработанное в ЦРУ", или "часть усилий, предпринимаемых Западом, для распространения антикитайской риторики".

Напомним, по состоянию на 22 февраля количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире составляет 77 661. Известно о 20 925 случаев выздоровления от болезни. По состоянию на сегодня в мире от коронавируса умерли 2360 человек.

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