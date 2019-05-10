США обвинили китайских хакеров в краже данных миллионов человек

Прокуратура США обвинила хакеров из Китая в краже данных 78 млн человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства юстиции США.

Сообщается, что американская прокуратура выдвинула обвинение гражданину Китая Вану Фуцзе и его сообщникам во взломе базы данных страховой компании Anthem и трех других компаний, а также краже данных 78 млн человек. По данным следствия, хакеры с февраля 2014 года рассылали фишинговые письма и загружали на компьютеры жертв вредоносное программное обеспечение.

Только в случае с Anthem хакерам удалось похитить личные данные 78 млн американцев. Они получили доступ к именам, идентификационным номерам, датам рождения, номерам соцстрахования, адресам, номерам телефонов, электронной почте, информации о занятости и данным о доходах.

Напомним, в декабре 2018 года прокуратура Нью-Йорка обвинила двух граждан Китая в 45 кибератаках, проводимых на протяжении последних десяти лет.

В апреле стало известно, что хакеры украли данные тысяч агентов американского ФБР.