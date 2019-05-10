США звинуватили китайських хакерів в крадіжці даних мільйонів осіб

Прокуратура США звинуватила хакерів з Китаю в крадіжці даних 78 млн осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства юстиції США.

Повідомляється, що американська прокуратура висунула звинувачення громадянину Китаю Вану Фуцзе і його спільникам у зломі бази даних страхової компанії Anthem і трьох інших компаній, а також крадіжці даних 78 млн осіб. За даними слідства, хакери з лютого 2014 року розсилали фішингові листи і завантажували на комп'ютери жертв шкідливе програмне забезпечення.

Тільки у випадку з Anthem хакерам вдалося викрасти особисті дані 78 млн американців. Вони отримали доступ до імен, ідентифікаційних номерів, дат народження, номерів соцстрахування, адресам, номерів телефонів, електронної пошти, інформації про зайнятість і даних про доходи.

Нагадаємо, в грудні 2018 року прокуратура Нью-Йорка звинуватила двох громадян Китаю в 45 кібератаках, що здійснювалися протягом останніх десяти років.

У квітні стало відомо, що хакери вкрали дані тисяч агентів американського ФБР.