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США обвинили двух граждан Китая в кибератаках на ВМС и NASA

Новости » Политика    20.12.2018 - 18:52
США обвинили двух граждан Китая в кибератаках на ВМС и NASA
Иллюстративное фото (twitter.com Fork/io)

Киберпреступники взломали базы данных ВМС США и украли личную информацию более 100 тыс. военнослужащих

Прокуратура Нью-Йорка обвинила двух граждан Китая в 45 кибератаках, проводимых на протяжении последних десяти лет. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылясь на Bloomberg.

Сообщается, что кибератаки были осуществлены при участии сотрудников китайских служб госбезопасности. Американський прокурор заявил, что хакеры Чжу Хуа и Джан Шилуном были членами группировки, известной как Advanced Persistent Threat 10, Red Panda, Stone Panda и CVNX. Обвиняемые работали в компании Huayhing Haitei Science and Technology Development Co в городе Тяньцзинь.

Как сообщается, двух граждан Китая обвиняют в краже данных крупных компаний, работающих в разных сферах промышленности, а также интеллектуальной собственности и конфиденциальных деловых данных. Отмечается, что киберпреступники также взломали базы данных ВМС США и украли личную информацию более 100 тыс. военнослужащих. Хакеров обвиняют во взломе компьютеров, связанных с Лабораторией реактивного движения NASA.

Ранее сообщалось, что хакеры, предположительно из Китая, читали дипломатическую переписку, которой страны ЕС обменивались по защищенным каналам, более трех лет.

Напомним, США, Китай и РФ отказались подписать договор об усилении борьбы с киберпреступностью.

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