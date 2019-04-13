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Хакеры украли данные тысяч агентов ФБР, - ThechCrunch

Новости » Происшествия    13.04.2019 - 08:54
Хакеры украли данные тысяч агентов ФБР, - ThechCrunch
Иллюстративное фото (Pixabey)

Жертвами хакеров могли стать по меньшей мере 4 тыс. агентов

Хакерами было взломано несколько специальных закрытых сайтов, которые связанны с Федеральным бюро расследований Соединенных Штатов, и выгружено их содержимое. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники издания TechCrunch.

Сообщается, что среди материалов, которые попали в открытый доступ, присутствует большое количество файлов, что содержат личную информацию тысяч агентов федеральной службы, а также правоохранительных органов. 

По информации издания, целью злоумышленников было как минимум 3 сайта, что имеют отношение к Ассоциации Национальной академии ФБР в Куантико (штат Вирджиния).

После удаления всех дубликатов выгруженные данные в Сеть включали в себя около 4 тыс. уникальных записей, в которых указаны имена членов ассоциации, личные адреса, номера телефонов, информация электронных счетов, а также названия должностей. 

Один из хакеров, который может иметь отношение к атаке, рассказал изданию, что сейчас они занимаются структурированием данных.

"Скоро они будут проданы", - заявил хакер. 

Напомним, хакеры Anonymous пригрозили Британии после ареста Ассанжа. Хакерская группировка Anonymous обратилась к правительству Великобритании с требованием освободить арестованного накануне основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. 

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