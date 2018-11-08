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США обвинили Иран в попытках спрятать свои танкеры

Новости » Политика    08.11.2018 - 03:15
Иллюстративное фото (flickr.com/secdef)
Иллюстративное фото (flickr.com/secdef)

Танкеры Ирана отключают транспондеры, что не позволяет определить их местоположение

Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что танкеры Ирана отключают траспондеры, из-за чего становится невозможно выяснить местонахождение суден через спутник. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госдеп в Twitter.

Хук рассказал, что транспондеры дают возможность командам судов увидеть другие корабли и избежать возможных столкновений, а также контактировать с диспетчерами в портах. По его словам, уже около десяти судов отключили транспондеры.

Также он напомнил, что к подобной тактике Иран уже прибегал в 2012 году, когда они отключили транспондеры на большинстве своих судов, чем нарушили международные правила судоходства. Хук считает, что авария с танкером, на котором находится большое количество нефти, может привести не просто к гибели людей, но и к экологической катастрофе.

Спецпредставитель США призвал страны, что намерены принимать у своих портах танкеры с нефтью Ирана, пересмотреть свое решение.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что санкции США не мешают Ирану продавать нефть. Иран заявил, что способен и дальше продавать достаточный объем нефти, несмотря на американские санкции.

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