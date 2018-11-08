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США звинуватили Іран у спробах приховати свої танкери

Новини » Політика    08.11.2018 - 03:15
Ілюстративне фото (flickr.com/secdef)
Ілюстративне фото (flickr.com/secdef)

Танкери Ірану відключають транспондери, що не дозволяє визначити їх місце розташування

Спецпредставник США по Ірану Брайан Хук заявив, що танкери Ірану відключають траспондери, через що стає неможливо з'ясувати місцезнаходження суден через супутник. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держдеп Twitter.

Хук розповів, що транспондери дають можливість командам судів побачити інші кораблі та уникнути можливих зіткнень, а також контактувати з диспетчерами в портах. За його словами, вже близько десяти суден відключили транспондери.

Також він нагадав, що до подібної тактики Іран вже вдавався в 2012 році, коли вони відключили транспондери на більшості своїх судів, чим порушили міжнародні правила судноплавства. Хук вважає, що аварія з танкером, на якому знаходиться велика кількість нафти, може призвести не просто до загибелі людей, але й до екологічної катастрофи.

Спецпредставник США закликав країни, що мають намір приймати у своїх портах танкери з нафтою Ірану, переглянути своє рішення.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що санкції США не заважають Ірану продавати нафту. Іран заявив, що здатен і далі продавати достатній обсяг нафти, незважаючи на американські санкції.

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