США обвинили Индию в поставках топлива из российской нефти

Соединенные Штаты Америки (США) обвинили Индию в том, что она поставила топливо, скрывая российское происхождение нефти, из которой оно было сделано.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По словам заместителя управляющего Резервного банка Индии Майкла Патра, Минфин США сообщил, что индийское судно забрало нефть с российского танкера в открытом море и доставило ее в порт в Гуджарате. После этого ее переработали, а топливо отправили в США.

"Переработанный продукт вернули на этот корабль, и он отправился в плавание без пункта назначения. Уже в море он получил пункт назначения и отправился в Нью-Йорк", - отметил Патра.

Reuters отмечает, что посольство США в Нью-Дели отказалось давать комментарии.