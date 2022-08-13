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США звинуватили Індію в поставках палива з російської нафти

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Вашингтон, Субота 13 серпня 2022 18:57
США звинуватили Індію в поставках палива з російської нафти Фото: Індія поставила США паливо з російської нафти (gcaptain com)
Автор: Ілона Свиридова

Сполучені Штати Америки (США) звинуватили Індію в тому, що вона поставила паливо, приховуючи російське походження нафти, з якої воно було зроблено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами заступника керуючого Резервного банку Індії Майкла Патра, Мінфін США повідомив, що індійське судно забрало нафту з російського танкера у відкритому морі та доставило її в порт в Гуджараті. Після цього її переробили, а паливо відправили до США.

"Перероблений продукт повернули на цей корабель, і він відправився в плавання без пункту призначення. Вже у морі він отримав пункт призначення і відправився в Нью-Йорк", - зазначив Патра.

Reuters зазначає, що посольство США в Нью-Делі відмовилося давати коментарі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Індія вдвічі збільшила закупівлю російської нафти на тлі майбутнього європейського ембарго. До цього індійські компанії зазвичай купували нафту з інших країн.

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Російська Федерація Сполучені Штати Америки Індія Нафта
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