Индия вдвое увеличила закупку российской нефти. Реакция Госдепа

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Индия в мае увеличила закупки российской нефти более чем вдвое в сравнении с предыдущим месяцем. Так, поставки составили более 840 тысяч баррелей в день. Аналитики по сырьевым товарам Kpler считают, что в июне закупки снова вырастут.

Старший советник Госдепа по энергетической безопасности Амос Хохштейн заявил, что в недавних беседах он просил официальных лиц Индии не покупать слишком много российской нефти. Он отметил, что США не могут запретить закупки сырой нефти, потому что они не ввели вторичные санкции в отношении этих продаж.

По мнению Хохштейна, существует "потолок" того, сколько нефти Индия может покупать у России, по не вдавался в подробности.