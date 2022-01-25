США об обвале рубля в РФ: это ничто по сравнению с тем, что будет при нападении на Украину

Спикер Государственного департамента США Нед Прайс отметил недавний обвал рубля и фондовых рынков России. Он добавил, что в случае вторжения в Украину нынешние трудности - это ничто по сравнению с тем, что ждет российскую экономику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Прайса в ходе брифинга.

"То, что мы видим сейчас, - это ничто по сравнению с падением российской экономики в случае вторжения в Украину. Мы готовы делать все возможное, чтобы сдержать Россию от новой агрессии", - сказал представитель Госдепа.

Прайс добавил, что не только США предупреждают Россию о быстром и жестком ответе в случае нападения на Украину. По его словам, на действия Москвы реагируют инвесторы и игроки фондовых рынков. Он отметил, что рубль и биржевые индексы РФ опустились до самых низких значений за год.