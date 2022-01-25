ru ua
Ср, 26 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

США про обвал рубля в РФ: це ніщо в порівнянні з тим, що буде при нападі на Україну

Новость на русском →
Вашингтон, Вівторок 25 січня 2022 23:12
США про обвал рубля в РФ: це ніщо в порівнянні з тим, що буде при нападі на Україну Фото: Нед Прайс, прес-секретар Держдепу США (flickr.com/statephotos)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Спікер Державного департаменту США Нед Прайс відзначив недавній обвал рубля і фондових ринків Росії. Він додав, що в разі вторгнення в Україну нинішні труднощі - це ніщо в порівнянні з тим, що чекає російську економіку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Прайса в ході брифінгу.

"Те, що ми бачимо зараз, - це ніщо в порівнянні з падінням російської економіки в разі вторгнення в Україну. Ми готові робити все можливе, щоб стримати Росію від нової агресії", - сказав представник Держдепу.

Прайс додав, що не тільки США попереджають Росію про швидку і жорстку відповідь у разі нападу на Україну. За його словами, на дії Москви реагують інвестори і гравці фондових ринків. Він зазначив, що рубль і біржові індекси РФ опустилися до найнижчих значень за рік.

Нагадаємо, 24 січня на російських ринках стався новий обвал - падали рубль і фондові індекси.

Зазначимо, в понеділок Російський Центробанк призупинив покупку долара, щоб зупинити обвал рубля.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки Державний департамент США
NEWS
На Донбасі поранили двох військових, один - у важкому стані
На Донбасі поранили двох військових, один - у важкому стані
DAILY
Навчальна тривога. В якому стані бомбосховища Києва і чи готова столиця до війни
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Навчальна тривога. В якому стані бомбосховища Києва і чи готова столиця до війни