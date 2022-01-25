США про обвал рубля в РФ: це ніщо в порівнянні з тим, що буде при нападі на Україну

Спікер Державного департаменту США Нед Прайс відзначив недавній обвал рубля і фондових ринків Росії. Він додав, що в разі вторгнення в Україну нинішні труднощі - це ніщо в порівнянні з тим, що чекає російську економіку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Прайса в ході брифінгу.

"Те, що ми бачимо зараз, - це ніщо в порівнянні з падінням російської економіки в разі вторгнення в Україну. Ми готові робити все можливе, щоб стримати Росію від нової агресії", - сказав представник Держдепу.

Прайс додав, що не тільки США попереджають Росію про швидку і жорстку відповідь у разі нападу на Україну. За його словами, на дії Москви реагують інвестори і гравці фондових ринків. Він зазначив, що рубль і біржові індекси РФ опустилися до найнижчих значень за рік.