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Обвал рубля: российский центробанк приостановил покупку долларов

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Украина, Понедельник 24 января 2022 16:07
Обвал рубля: российский центробанк приостановил покупку долларов Фото: Рубль упал в ожидании санкций  (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Обвал российского рубля привел к тому, что Банк России вынужден был сделать заявление. Словесная интервенция о приостановке покупки валюты центробанком привела к тому, что курс доллара снизился примерно на 50 копеек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на центробанк РФ.

"Банк России принял решение не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила с 15:00 мск 24 января 2022 года", - говорится в сообщении.

В центробанке заявили, что решение "не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке " принято в целях "повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков".

До заявления ЦБ РФ курс доллара поднялся более чем на 2% до 79,30 рублей за доллар, после чего упал на 50 копеек.

Кроме того, сегодня на российском рынке наблюдается обвал фондовых индексов. В частности, валютный индекс РТС упал на 9%, рублевый индекс Мосбиржи снизился на 7,4%.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил падение вызвано "истерикой" западных стран. "К сожалению, мы все видим напряженность, читаем все это. Эта реальность, в которой мы существуем. Глава нашего государства принимает необходимые меры, чтобы наша безопасность была обеспечена. Именно мы стали инициатором консультаций. Ожидаем, что на этой неделе получим письменные ответы на наши предложения, которые призваны сделать так, чтобы мы избегали таких ситуаций напряженных",- сказал он.

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