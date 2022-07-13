ru ua
Ср, 13 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

США обсуждают с союзниками ограничение цен на российскую нефть, - советник Байдена

Новина українською →
Среда 13 июля 2022 16:53
США обсуждают с союзниками ограничение цен на российскую нефть, - советник Байдена Фото: Джейк Салливан, советник президента США по вопросам национальной безопасности (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

США проводят переговоры с Евросоюзом и Великобританией по введению максимальной цены на российскую нефть.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом, об этом заявил советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, сейчас страны обсуждают условия и разрабатывают план того, как именно будет работать запланированное ограничение цен на нефть из РФ.

"Это не тот процесс, который будет завершен за несколько дней. Это займет время из-за множества элементов, которые необходимо проработать", - подчеркнул Салливан.

Также он отметил, что США взаимодействуют с рядом стран, которые являются наибольшими импортерами российской нефти, но отказался называть подробности.

"Мы прозрачны, прямолинейны и откровенны с основными странами-потребителями в отношении нашего намерения работать над сокращением российских доходов", - отметил советник Байдена.

Напомним, ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что максимальная цена на российскую нефть после введения принудительных ограничений со стороны стран "Большой семерки" составит не более половины текущей закупочной цены.

Также мы писали, что, по информации Bloomberg, США и союзники планируют установить максимальную цену для российской нефти на уровне 40-60 долларов за баррель.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Белый дом Нефть Санкции против России Война России против Украины
NEWS
Зеленский раскрыл тактику РФ в войне. Так действовали и в Киеве
Зеленский раскрыл тактику РФ в войне. Так действовали и в Киеве
DAILY
Александр Кубраков: О перезагрузке "Большого строительства" во время войны нет и речи
Ростислав Шаправскийглавный редактор Александр Кубраков: О перезагрузке "Большого строительства" во время войны нет и речи