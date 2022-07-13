США обсуждают с союзниками ограничение цен на российскую нефть, - советник Байдена

США проводят переговоры с Евросоюзом и Великобританией по введению максимальной цены на российскую нефть.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом , об этом заявил советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, сейчас страны обсуждают условия и разрабатывают план того, как именно будет работать запланированное ограничение цен на нефть из РФ.

"Это не тот процесс, который будет завершен за несколько дней. Это займет время из-за множества элементов, которые необходимо проработать", - подчеркнул Салливан.

Также он отметил, что США взаимодействуют с рядом стран, которые являются наибольшими импортерами российской нефти, но отказался называть подробности.

"Мы прозрачны, прямолинейны и откровенны с основными странами-потребителями в отношении нашего намерения работать над сокращением российских доходов", - отметил советник Байдена.