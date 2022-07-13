США обсуждают с союзниками ограничение цен на российскую нефть, - советник Байдена
США проводят переговоры с Евросоюзом и Великобританией по введению максимальной цены на российскую нефть.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом, об этом заявил советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.
По его словам, сейчас страны обсуждают условия и разрабатывают план того, как именно будет работать запланированное ограничение цен на нефть из РФ.
"Это не тот процесс, который будет завершен за несколько дней. Это займет время из-за множества элементов, которые необходимо проработать", - подчеркнул Салливан.
Также он отметил, что США взаимодействуют с рядом стран, которые являются наибольшими импортерами российской нефти, но отказался называть подробности.
"Мы прозрачны, прямолинейны и откровенны с основными странами-потребителями в отношении нашего намерения работать над сокращением российских доходов", - отметил советник Байдена.
Напомним, ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что максимальная цена на российскую нефть после введения принудительных ограничений со стороны стран "Большой семерки" составит не более половины текущей закупочной цены.
Также мы писали, что, по информации Bloomberg, США и союзники планируют установить максимальную цену для российской нефти на уровне 40-60 долларов за баррель.
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