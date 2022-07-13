США обговорюють з союзниками обмеження цін на російську нафту, - радник Байдена

США проводять переговори з Євросоюзом і Великою Британією щодо введення максимальної ціни на російську нафту.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім , про це заявив радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван.

За його словами, зараз країни обговорюють умови і розробляють план того, як саме буде працювати заплановане обмеження цін на нафту з РФ.

"Це не той процес, який буде завершено за кілька днів. Це займе час через безліч елементів, які необхідно опрацювати", - підкреслив Салліван.

Також він зазначив, що США взаємодіють з низкою країн, які є найбільшими імпортерами російської нафти, але відмовився називати подробиці.

"Ми прозорі, прямолінійні і відверті з основними країнами-споживачами щодо нашого наміру працювати над скороченням російських доходів", - зазначив радник Байдена.