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США обсуждают с партнерами ответ на возможный ядерный удар со стороны РФ, - посол

Фото: посол США в Украине Бриджит Бринк (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Соединенные Штаты обсуждает с партнерами ответные меры на возможный ядерный удар, которым грозит российский диктатор Владимир Путин.

Об этом заявила посол США в Украине Бриджит Бринк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью "Европейской правде".

"Мы работаем над этим и в США, и обсуждаем вместе с партнерами то, как мы могли бы поступить в ответ на те действия, которые были бы абсолютно неприемлемыми. И президент об этом очень четко сообщил", - заявила она.

По словам Бринк, какие-либо разговоры об использовании ядерного оружия абсолютно безответственны.

"Президент Байден четко сказал, что любое использование ядерного оружия будет абсолютно недопустимо и вызовет серьезные последствия", - подчеркнула посол.

Она добавила, что использование Запорожской АЭС в качестве оружия очень опасно.

"Мы поддерживаем заинтересованность украинского правительства в создании демилитаризованной зоны, а также возвращение полного контроля Украины в Запорожье. Мы сотрудничаем с МАГАТЭ и международными партнерами в поддержку этой цели, потому что ситуация опасна", - заявила Бринк.

Напомним, ранее замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявлял, что Россия "может применить ядерное оружие только в целях самообороны".

Кроме того, бывший президент РФ Дмитрий Медведев открыто угрожал европейским атомным электростанциям, заявляя о "новом Чернобыле".

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Война России против УкраиныСоединенные Штаты АмерикиЯдерная война