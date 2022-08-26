Медведев назвал четыре основания для применения Россией ядерного оружия

В России заявляют, что могут применить ядерное оружие только в целях самообороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью заместителя главы Совета безопасности России Дмитрия Медведева французскому телеканалу LCI.

Медведев перечислил четыре основания, на которых РФ может применить ядерное оружие: Старт ядерных ракет противника, Применение им ядерного оружия, Нанесение удара по критической инфраструктуре, которая управляет ядерным оружием, или иные действия, которые грозят существованию России. По его словам, на данный момент таких действий не происходит. Также он отметил, что Россия пока не применяла в Украине тактическое ядерное оружие либо же оружие с обедненным ураном.