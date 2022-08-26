Медведев назвал четыре основания для применения Россией ядерного оружия
В России заявляют, что могут применить ядерное оружие только в целях самообороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью заместителя главы Совета безопасности России Дмитрия Медведева французскому телеканалу LCI.
Медведев перечислил четыре основания, на которых РФ может применить ядерное оружие:
- Старт ядерных ракет противника,
- Применение им ядерного оружия,
- Нанесение удара по критической инфраструктуре, которая управляет ядерным оружием,
- или иные действия, которые грозят существованию России.
По его словам, на данный момент таких действий не происходит.
Также он отметил, что Россия пока не применяла в Украине тактическое ядерное оружие либо же оружие с обедненным ураном.
Напомним, ранее Медведев открыто угрожал европейским атомным электростанциям, заявляя о "новом Чернобыле".
Он также пригрозил Украине "судным днем", если наши военные попытаются освободить Крым от захватчиков.
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