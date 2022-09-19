США обговорюють із партнерами відповідь на можливий ядерний удар з боку РФ, - посол

"Ми працюємо над цим і в США, і обговорюємо разом із партнерами те, як ми могли б діяти у відповідь на ті дії, які були б абсолютно неприйнятними. І президент про це дуже чітко повідомив", - заявила вона.

За словами Брінк, будь-які розмови про використання ядерної зброї абсолютно безвідповідальні.

"Президент Байден чітко сказав, що будь-яке використання ядерної зброї буде абсолютно неприпустимим і спричинить серйозні наслідки", - наголосила посол.

Вона додала, що використання Запорізької АЕС як зброя є дуже небезпечним.

"Ми підтримуємо зацікавленість українського уряду у створенні демілітаризованої зони, а також повернення повного контролю України у Запоріжжі. Ми співпрацюємо з МАГАТЕ та міжнародними партнерами на підтримку цієї мети, тому що ситуація небезпечна", - заявила Брінк.

Нагадаємо, раніше заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявляв, що Росія "може застосувати ядерну зброю лише з метою самооборони".

Крім того, колишній президент РФ Дмитро Медведєв відкрито погрожував європейським атомним електростанціям, заявляючи про "новий Чорнобиль".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.