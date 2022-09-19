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США обговорюють із партнерами відповідь на можливий ядерний удар з боку РФ, - посол

Фото: посол США в Україні Бриджит Брінк (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Сполучені Штати обговорює з партнерами заходи у відповідь на можливий ядерний удар, яким загрожує російський диктатор Володимир Путін.

Про це заявила посол США в Україні Бріджіт Брінк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю "Європейській правді".

"Ми працюємо над цим і в США, і обговорюємо разом із партнерами те, як ми могли б діяти у відповідь на ті дії, які були б абсолютно неприйнятними. І президент про це дуже чітко повідомив", - заявила вона.

За словами Брінк, будь-які розмови про використання ядерної зброї абсолютно безвідповідальні.

"Президент Байден чітко сказав, що будь-яке використання ядерної зброї буде абсолютно неприпустимим і спричинить серйозні наслідки", - наголосила посол.

Вона додала, що використання Запорізької АЕС як зброя є дуже небезпечним.

"Ми підтримуємо зацікавленість українського уряду у створенні демілітаризованої зони, а також повернення повного контролю України у Запоріжжі. Ми співпрацюємо з МАГАТЕ та міжнародними партнерами на підтримку цієї мети, тому що ситуація небезпечна", - заявила Брінк.

Нагадаємо, раніше заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявляв, що Росія "може застосувати ядерну зброю лише з метою самооборони".

Крім того, колишній президент РФ Дмитро Медведєв відкрито погрожував європейським атомним електростанціям, заявляючи про "новий Чорнобиль".

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