США обсуждают новые санкции против "Северного потока 2", - посол

Фото: "Северный поток" (nord-stream.com)

До сих пор неясно, какую форму примут новые санкции

Посол США в Германии Ричард Гренелл заявил, что американские власти одобряют введение новых санкций против РФ из-за строительства газопровода "Северный поток -2". Санкции поддерживают как республиканцы, так и демократы.

Об этом пишет немецкая газета Handelsblatt.

Посол рассказал, что на прошлой неделе у него были встречи с сенаторами и законодателями в США. Новые санкции одобрили и Республиканская и Демократическая партии.

"Несмотря на предвыборную кампанию, законотворческий процесс может пройти быстро", - утверждает Гренелл.

Издание пишет, что поскольку трубопровод построен, целью американцев может стать предотвращение его ввода в эксплуатацию.

"До сих пор неясно, какую форму примут новые санкции. Одной из возможностей было бы угрожать торговыми штрафами компаниям, которые используют специальное оборудование для обслуживания трубопроводов", - пишет газета.

Ранее Федеральное сетевое агентство Германии отказало российскому проекту "Северный поток-2" в иммунитете к газовой директивы Европейского союза.

РБК-Украина писало, что строительство газопровода "Северный поток-2", которое было прекращено в декабре прошлого года из-за угрозы санкций США, в ближайшее время может возобновиться.

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Автор: Инна Собора