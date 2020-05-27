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США обговорюють нові санкції проти "Північного потоку 2", - посол

Новини » Політика     27.05.2020 - 00:23
США обговорюють нові санкції проти "Північного потоку 2", - посол
Фото: "Північний потік" (nord-stream.com)

Досі неясно, яку форму приймуть нові санкції

Посол США в Німеччині Річард Гренелл заявив, що американська влада схвалює введення нових санкцій проти РФ через будівництво газопроводу "Північний потік -2". Санкції підтримують як республіканці, так і демократи.

Про це пише німецька газета Handelsblatt.

Посол розповів, що минулого тижня у нього були зустрічі з сенаторами і законодавцями в США. Нові санкції схвалили і Республіканська і Демократична партії.

"Незважаючи на передвиборну кампанію, законотворчий процес може пройти швидко", - стверджує Гренелл.

Видання пише, що оскільки трубопровід побудований, метою американців може стати запобігання його введення в експлуатацію.

"Досі неясно, яку форму приймуть нові санкції. Однією з можливостей було б загрожувати торговими штрафами компаніям, які використовують спеціальне обладнання для обслуговування трубопроводів", - пише газета.

Раніше Федеральне мережеве агентство Німеччини відмовило російському проекту "Північний потік-2" в імунітеті до газової директиви Європейського союзу.

РБК-Україна писало, що будівництво газопроводу "Північний потік-2", яке було припинено в грудні минулого року через загрозу санкцій США, найближчим часом може поновитися.

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Автор: Инна Собора

Теги Новини України Северный поток-2Санкції
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