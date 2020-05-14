Россия близка к возобновлению строительства "Северного потока-2"

Иллюстративное фото (wikimedia)

В порт Мукран прибыло российское судно-трубоукладчик "Академик Черский"

Строительство газопровода "Северный поток-2" по дну Балтийского моря, которое было прекращено в декабре прошлого года из-за угрозы санкций Соединенных Штатов в ближайшее время может возобновиться. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Bloomberg.

По данным издания, в порт Мукран, что на севере Германии, прибыло российское судно-трубоукладчик "Академик Черский". Именно в немецком порту сейчас находятся трубы, которые должны быть проложены для завершения проекта.

Спутниковые снимки, которые были сделанные 10 мая, свидетельствуют о том, что собранные на суше участки трубопровода были передвинуты к платформе мощным строительным краном. Неподалеку расположены также вспомогательные суда, в том числе русская баржа "Фортуна", которые должны помочь "Академику Черскому" в укладке труб.

В компании Nord Stream 2 AG, оператора "Северного потока-2", не подтвердили и не опровергли информацию, что достройка газопровода начнется в ближайшее время.

По оценкам Bloomberg, осталось достроить около 6% трубопровода, это чуть более 100 километров. "Академик Черский" может справиться с этой задачей до конца текущего года.

Напомним, ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что информация о том, будет ли достроен газопровод будет известно в конце мая.

Кроме того, в конце апреля стало известно, что Польша намерена арестовать активы российского "Газпрома" в проекте "Северный поток-2" в качестве компенсации, присужденной Стокгольмским арбитражем энергетическому концерну PGNiG.

Автор: Валерия Мрачковская