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США обсуждают с Евросоюзом адресные санкции против Беларуси

Автор: РБК-Украина

Соединенные Штаты Америки обсуждают с Евросоюзом введение адресных санкций против Беларуси. Стороны на сегодня обмениваются информацией о фигурантах будущего списка.

Об этом заявил заместитель госсекретаря США Стив Биган, передает журналист PBS NewsHour Ник Шифрин в Twitter.

По словам Бигана, США и ЕС "обмениваются информацией по нескольким именам" в рамках подготовки санкций против Беларуси. Он подчеркнул, что санкции будут объявлены в ближайшее время, они будут распространяться и на компании.

Он добавил, что первый пакет будет в отношении конкретных людей, но в дальнейшем рассмотрят и дополнительные санкции.

"Мы не хотим навязывать гражданам Беларуси какие-либо дополнительные карательные меры, кроме случаев крайней необходимости", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что введение европейских санкций против Беларуси затягивается из-за позиции Кипра. В частности, Кипр требует от Евросоюза ввести аналогичные меры против Турции в связи с оспариваемой разведкой природного газа в восточном Средиземноморье.

Также сообщалось, что ЕС готовит санкции против 40 белорусских политиков, однако до сих пор под вопросом, попадет ли в список президент страны Александр Лукашенко.

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