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Санкции ЕС против Беларуси затягиваются из-за позиции Кипра, - AFP

Брюссель, Среда 09 сентября 2020 22:37
Санкции ЕС против Беларуси затягиваются из-за позиции Кипра, - AFP
Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Санкции Европейского союза против Беларуси за фальсификацию выборов, политические репрессии и насилие против демонстрантов затягиваются из-за позиции Кипра. При этом в Брюсселе хотят ускорить этот процесс.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на источники в ЕС.

По их словам, Кипр блокирует экономические санкции, пока ЕС не согласится с аналогичными мерами против Турции в связи с оспариваемой разведкой природного газа в восточном Средиземноморье.

При этом в среду глава Европейского совета Шарль Мишель призвал 27 стран-членов ЕС "ускорить" санкции в отношении Беларуси.

"Белорусские власти должны освободить политических заключенных и позволить гражданам реализовать свое право на свободу слова и собраний. Я призываю ускорить процесс санкций", - написал Мишель в Twitter.

Соглашение о санкциях может быть достигнуто только после следующей встречи министров иностранных дел 21 сентября.

Напомним, в ЕС готовят санкции против 40 белорусских политиков, но президент Александр Лукашенко под вопросом.

Ранее РБК-Украина писало, что ЕС обсуждает возможность введения санкций против президента Белоруссии Александра Лукашенко.

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