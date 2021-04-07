США обсудят бойкот Олимпиады-2022 в Пекине со своими союзниками

В ходе регулярного брифинга ему задали вопрос, рассматривает ли Вашингтон идею совместного бойкота Олимпиады в КНР.

"Мы желаем обсудить идею бойкота с нашими союзниками", - отметил руководитель пресс-службы.

Однако позже Прайс написал в Twitter, что никаких решений не принято, потому что "до 2022 года еще далеко".

"Но мы продолжим тесно консультироваться с союзниками и партнерами, чтобы определить наши общие проблемы и выработать общий подход к КНР", - добавил он.

Стоит отметить, что порядка 200 правозащитных организаций призывали к бойкоту. Причиной послужили доклады о массовых нарушениях прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Из них следует, что более миллиона уйгуров-мусульман содержатся в лагерях для интернированых.