США обговорять бойкот Олімпіади-2022 у Пекіні зі своїми союзниками

В ході регулярного брифінгу його запитали, чи розглядає Вашингтон ідею спільного бойкоту Олімпіади в КНР.

"Ми бажаємо обговорити ідею бойкоту з нашими союзниками", - зазначив керівник прес-служби.

Однак пізніше Прайс написав у Twitter, що ніяких рішень не прийнято, тому що "до 2022 року ще далеко".

"Але ми продовжимо тісно консультуватися з союзниками й партнерами, щоб визначити наші спільні проблеми й виробити загальний підхід до КНР", - додав він.

Варто відзначити, що близько 200 правозахисних організацій закликали до бойкоту. Причиною послужили доповіді про масові порушення прав людини в Синьцзян-Уйгурському автономному районі. З них випливає, що понад мільйон уйгурів-мусульман містяться у таборах для інтернування.