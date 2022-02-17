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США об обстреле детсада на Донбассе: Россия пренебрегает мирными украинцами

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Киев, Четверг 17 февраля 2022 19:47
США об обстреле детсада на Донбассе: Россия пренебрегает мирными украинцами Фото: США отреагировали на обстрел детсада и школы на Донбассе (facebook.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Посольство США в Украине отреагировало на обстрел детсада и школы на Донбассе. Дипломаты отметили, что это нападение демонстрирует пренебрежительное отношение России к мирному населению Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter посольства США.

"Во время обстрела Россией Станицы Луганской на подконтрольной украинским властям территории на Донбассе поврежден детский сад, ранены двое учителей, вышло из строя энергоснабжение. Ясно, кто агрессор на Донбассе - Россия", - подчеркивается в сообщении.

В посольстве назвали обстрелы со стороны пророссийских боевиков отвратительным нарушением Москвой минских соглашений. Кроме того, такие действия демонстрируют пренебрежение России к мирному населению Украины с обеих сторон разграничения.

Отметим, после обстрела подконтрольные России боевики заявили, что детсад в Станице Луганская якобы обстреляли Вооруженные силы Украины.

Напомним, с начала суток на Донбассе произошло более 40 обстрелов. Под огонь боевиков, в частности, детский сад в Станице Луганская, лицей в Попасной и частный сектор в поселке Врубовка.

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