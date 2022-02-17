США про обстріл дитсадка на Донбасі: Росія нехтує мирними українцями
Посольство США в Україні відреагувало на обстріл дитсадка і школи на Донбасі. Дипломати зазначили, що цей напад демонструє зневажливе ставлення Росії до мирного населення України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter посольства США.
"Під час обстрілу Росією Станиці Луганської на підконтрольній українській владі території на Донбасі пошкоджено дитячий садок, поранено двох вчителів, вийшло з ладу енергопостачання. Ясно, хто агресор на Донбасі - Росія", - підкреслюється в повідомленні.
У посольстві назвали обстріли з боку проросійських бойовиків огидним порушенням Москвою Мінських угод. Крім того, такі дії демонструють зневагу Росії до мирного населення України з обох сторін розмежування.
Зазначимо, після обстрілу підконтрольні Росії бойовики заявили, що дитсадок у Станиці Луганська нібито обстріляли Збройні сили України.
Нагадавши, з початку доби на Донбасі сталося понад 40 обстрілів. Під вогонь бойовиків, зокрема, дитячий садок у Станиці Луганська, ліцей у Попасній та приватний сектор у селищі Врубівка.