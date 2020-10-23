США в ОБСЕ призвали РФ выполнить минские соглашения и вывести войска из Украины

Соединенные Штаты призывают Россию выполнить свои обязательства в рамках минских договоренностей и вывести свои силы и вооружение из Украины. В Вашингтоне надеются, что Россия будет конструктивно сотрудничать с Украиной и ОБСЕ для принятия конкретных решений по таким вопросам, как разминирование, открытие новых КПВВ, новых участков разведения и проведения взаимного обмена удерживаемыми лицами.

Об этом заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене, сообщает "Укринформ".

"В течение последних нескольких месяцев, как уже говорилось, оружие было значительно тише. Но мы также понимаем, что любое прекращение огня должно привести к прогрессу в дальнейших шагах по прекращению самого конфликта. Все еще существуют другие угрозы безопасности, и много еще нужно сделать для мирного урегулирования. Мы призываем Россию выполнить свои "минские" обязательства и вывести свои силы и вооружения из Украины", - заявил Гилмор.

По его словам, улучшение ситуации с безопасностью на Донбассе обеспечило крайне необходимую передышку мирному населению, "но длительный прогресс в направлении мира требует от России настоящего приобщения к дипломатическим усилиям по урегулированию конфликта, в том числе путем переговоров в рамках Трехсторонней контактной группы".

Он выразил надежду, что Россия будет конструктивно сотрудничать с Украиной и ОБСЕ для принятия конкретных решений по таким вопросам, как разминирование, открытие новых КПВВ, новых участков разведения и проведение взаимного обмена удерживаемыми лицами.

"Мы часто говорим о том, что Россия должна отвечать политической воле, которую проявляет Украина, что Россия должна прекратить свое препятствование на мирных переговорах. И я бы хотел спросить российский народ: а какую пользу вам дали шестилетние провальные усилия вашего правительства по обустройству империи на востоке Украины?" - подытожил Гилмор.

Напомним, Украина призвала Россию вернуть своих представителей в СЦКК.

В конце сентября наблюдатели ОБСЕ заметили пророссийских боевиков с повязками "СЦКК" на участках разведение сил на Донбассе.

Кроме того, о необходимости возвращения России в СЦКК заявлял вице-премьер-министр Алексей Резников.