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США в ОБСЕ: за два месяца предоставили Украине 14 миллиардов долларов поддержки

Новина українською →
Вена, Пятница 13 мая 2022 04:28
США в ОБСЕ: за два месяца предоставили Украине 14 миллиардов долларов поддержки Фото: за два месяца предоставили Украине 14 миллиардов долларов поддержки (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Соединенные Штаты предоставили Украине за последние два месяца 14 миллиардов долларов в качестве поддержки. США продолжат выделять помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

"В последние два месяца Конгресс выделил, а администрация предоставила около 14 млрд долларов финансирования на безопасность, гуманитарную и экономическую поддержку, что позволило Соединенным Штатам поддержать Украину в ее ответе на агрессию России в невиданных ранее объемах, масштабах и скорости", – заявил представитель США в ОБСЕ Майкл Карпентер.

Он добавил, что на прошлой неделе президент США Джо Байден подписал акт о ленд-лизе в защиту демократии в Украине, что "предоставляет еще один инструмент, который мы можем использовать для быстрого оказания помощи Украине в сфере безопасности".

"Соединенные Штаты продолжат помогать Украине защититься от российской захватнической войны и пресечь немыслимые военные преступления, совершенные военнослужащими РФ, и привлекать виновных к ответственности", - заявил американский посол.

Он добавил, что беспрецедентные санкции, наложенные на РФ, уже оказывают негативное воздействие на российскую экономику и почти тысячу компаний частного сектора покинули Россию.

Ранее Палата представителей США одобрила пакет поддержки Украины на 40 млрд долларов. Проект получил необходимое большинство голосов. В дальнейшем его должен принять Сенат, после чего документ отправится на подпись Байдену.

Напомним, что США второй раз в истории ввели ленд-лиз. Подписанный Джо Байденом закон ускорит поставки военной помощи и поможет нам в борьбе с оккупантами.

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