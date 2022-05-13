США в ОБСЕ: за два месяца предоставили Украине 14 миллиардов долларов поддержки

Соединенные Штаты предоставили Украине за последние два месяца 14 миллиардов долларов в качестве поддержки. США продолжат выделять помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ" .

"В последние два месяца Конгресс выделил, а администрация предоставила около 14 млрд долларов финансирования на безопасность, гуманитарную и экономическую поддержку, что позволило Соединенным Штатам поддержать Украину в ее ответе на агрессию России в невиданных ранее объемах, масштабах и скорости", – заявил представитель США в ОБСЕ Майкл Карпентер.

Он добавил, что на прошлой неделе президент США Джо Байден подписал акт о ленд-лизе в защиту демократии в Украине, что "предоставляет еще один инструмент, который мы можем использовать для быстрого оказания помощи Украине в сфере безопасности".

"Соединенные Штаты продолжат помогать Украине защититься от российской захватнической войны и пресечь немыслимые военные преступления, совершенные военнослужащими РФ, и привлекать виновных к ответственности", - заявил американский посол.

Он добавил, что беспрецедентные санкции, наложенные на РФ, уже оказывают негативное воздействие на российскую экономику и почти тысячу компаний частного сектора покинули Россию.