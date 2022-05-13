ru ua
Пт, 13 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

США в ОБСЄ: за два місяці надали Україні 14 мільярдів доларів підтримки

Новость на русском →
Відень, П'ятниця 13 травня 2022 04:28
США в ОБСЄ: за два місяці надали Україні 14 мільярдів доларів підтримки Фото: за два місяці надали Україні 14 мільярдів доларів підтримки (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Сполучені Штати надали Україні за останні два місяці 14 мільярдів доларів як підтримку. США продовжать виділяти допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

"В останні два місяці Конгрес виділив, а адміністрація надала близько 14 млрд доларів фінансування на безпеку, гуманітарну та економічну підтримку, що дозволило Сполученим Штатам підтримати Україну в її відповіді на агресію Росії в небачених раніше обсягах, масштабах і швидкості", - заявив представник США в ОБСЄ Майкл Карпентер.

Він додав, що минулого тижня президент США Джо Байден підписав акт про ленд-ліз на захист демократії в Україні, що "надає ще один інструмент, який ми можемо використовувати для швидкого надання допомоги Україні у сфері безпеки".

"Сполучені Штати продовжать допомагати Україні захиститися від російської загарбницької війни і припинити немислимі військові злочини, скоєні військовослужбовцями РФ, і притягати винних до відповідальності", - заявив американський посол.

Він додав, що безпрецедентні санкції, накладені на РФ, вже чинять негативний вплив на російську економіку і майже тисячу компаній приватного сектора покинули Росію.

Раніше Палата представників США схвалила пакет підтримки України на 40 млрд доларів. Проєкт отримав необхідну більшість голосів. Надалі його повинен прийняти Сенат, після чого документ відправиться на підпис Байдену.

Нагадаємо, що США вдруге в історії ввели ленд-ліз. Підписаний Джо Байденом закон прискорить постачання військової допомоги і допоможе нам у боротьбі з окупантами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Допомога Україні
NEWS
Вступ України до ЄС: заявку на рівні європейських лідерів обговорять у червні
Вступ України до ЄС: заявку на рівні європейських лідерів обговорять у червні
DAILY
Чи готує Росія штурм Одеси і що стоїть за атаками ворога на місто і область
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чи готує Росія штурм Одеси і що стоїть за атаками ворога на місто і область