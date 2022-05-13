США в ОБСЄ: за два місяці надали Україні 14 мільярдів доларів підтримки
Сполучені Штати надали Україні за останні два місяці 14 мільярдів доларів як підтримку. США продовжать виділяти допомогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".
"В останні два місяці Конгрес виділив, а адміністрація надала близько 14 млрд доларів фінансування на безпеку, гуманітарну та економічну підтримку, що дозволило Сполученим Штатам підтримати Україну в її відповіді на агресію Росії в небачених раніше обсягах, масштабах і швидкості", - заявив представник США в ОБСЄ Майкл Карпентер.
Він додав, що минулого тижня президент США Джо Байден підписав акт про ленд-ліз на захист демократії в Україні, що "надає ще один інструмент, який ми можемо використовувати для швидкого надання допомоги Україні у сфері безпеки".
"Сполучені Штати продовжать допомагати Україні захиститися від російської загарбницької війни і припинити немислимі військові злочини, скоєні військовослужбовцями РФ, і притягати винних до відповідальності", - заявив американський посол.
Він додав, що безпрецедентні санкції, накладені на РФ, вже чинять негативний вплив на російську економіку і майже тисячу компаній приватного сектора покинули Росію.
Раніше Палата представників США схвалила пакет підтримки України на 40 млрд доларів. Проєкт отримав необхідну більшість голосів. Надалі його повинен прийняти Сенат, після чого документ відправиться на підпис Байдену.
Нагадаємо, що США вдруге в історії ввели ленд-ліз. Підписаний Джо Байденом закон прискорить постачання військової допомоги і допоможе нам у боротьбі з окупантами.
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