ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У США через обвалення будинку постраждали десятки людей

Новини » Надзвичайні події    15.09.2019 - 14:12
У США через обвалення будинку постраждали десятки людей
Фото: на місці інциденту в США (скрін відео)

В результаті інциденту постраждали 22 людини

Ввечері суботи, 14 вересня, у американському штаті Нью-Джерсі стався обвал житлового будинку, в результаті чого постраждали щонайменше 22 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як повідомляється, інцидент стався ввечері на побережжі океану в американському місті Вайлдвулд. В результаті надзвичайної події постраждали 22 людини.

Одна жінка у важкому стані була евакуйована вертольотом. Її доправили до регіонального медичного центру Кейп-Мейский.

Наразі причини та обставини інциденту невідомі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у малійському місті Бамако в результаті обвалення триповерхового житлового будинку загинули 15 осіб, 41 людину витягнули з-під завалів живими. Інцидент стався в споруджуваному будинку, обвалення почалося з четвертого поверху, після чого перемістилося на поруч розташований житловий будинок.

Також РБК-Україна писало, що 31 серпня в Німеччині під час концерту реп-групи обвалилася частина сцени, в результаті чого постраждали 28 людей. Концерт відбувався у місті Ессені в Північний Рейн-Вестфалія. Під час виступу групи Marteria і Casper почалася гроза і почався сильний вітер, що призвело до обвалення сцени.

Кількість жертв обвалення будинків у Бразилії зросла до 22 При обваленні будівлі в Нігерії більше сотні людей опинилися під завалами
Новини України обрушение дома
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся