У США через обвалення будинку постраждали десятки людей

Фото: на місці інциденту в США (скрін відео)

В результаті інциденту постраждали 22 людини

Ввечері суботи, 14 вересня, у американському штаті Нью-Джерсі стався обвал житлового будинку, в результаті чого постраждали щонайменше 22 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як повідомляється, інцидент стався ввечері на побережжі океану в американському місті Вайлдвулд. В результаті надзвичайної події постраждали 22 людини.

Одна жінка у важкому стані була евакуйована вертольотом. Її доправили до регіонального медичного центру Кейп-Мейский.

Наразі причини та обставини інциденту невідомі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у малійському місті Бамако в результаті обвалення триповерхового житлового будинку загинули 15 осіб, 41 людину витягнули з-під завалів живими. Інцидент стався в споруджуваному будинку, обвалення почалося з четвертого поверху, після чого перемістилося на поруч розташований житловий будинок.

Також РБК-Україна писало, що 31 серпня в Німеччині під час концерту реп-групи обвалилася частина сцени, в результаті чого постраждали 28 людей. Концерт відбувався у місті Ессені в Північний Рейн-Вестфалія. Під час виступу групи Marteria і Casper почалася гроза і почався сильний вітер, що призвело до обвалення сцени.