США обіцяють захищати кожен дюйм території НАТО після вторгнення дронів РФ у Польщу

Виконувачка обов’язків постійного представника США при ООН Дороті Ші заявила, що Сполучені Штати готові обороняти території Альянсу після збиття Польщею російських дронів, котрі порушили її повітряний простір.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Державного департаменту США.

За словами Дороті Ші, Вашингтон "захищатиме кожен дюйм території НАТО" та підтримує союзників перед обличчям "тривожних порушень повітряного простору".

Вона зазначила, що Росія посилила свою кампанію бомбардування України, і це призвело до втрат людей та пошкодження цивільної інфраструктури.

Ші констатувала, що ці дії, а також навмисне чи ненавмисне порушення Росією повітряного простору союзника США демонструють величезну неповагу до сумлінних зусиль Сполучених Штатів щодо припинення конфлікту.

"Війна між Росією і Україною має припинитися. Ми не можемо допустити, щоб вона переросла в ширший конфлікт. Росія повинна продемонструвати свою серйозність, зробивши негайні, конкретні кроки до миру", – заявила дипломатка.