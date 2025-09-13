ua en ru
США обіцяють захищати кожен дюйм території НАТО після вторгнення дронів РФ у Польщу

США, Субота 13 вересня 2025 06:20
Фото: США обіцяють захищати НАТО після вторгнення дронів РФ у Польщу (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Виконувачка обов’язків постійного представника США при ООН Дороті Ші заявила, що Сполучені Штати готові обороняти території Альянсу після збиття Польщею російських дронів, котрі порушили її повітряний простір.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Державного департаменту США.

За словами Дороті Ші, Вашингтон "захищатиме кожен дюйм території НАТО" та підтримує союзників перед обличчям "тривожних порушень повітряного простору".

Вона зазначила, що Росія посилила свою кампанію бомбардування України, і це призвело до втрат людей та пошкодження цивільної інфраструктури.

Ші констатувала, що ці дії, а також навмисне чи ненавмисне порушення Росією повітряного простору союзника США демонструють величезну неповагу до сумлінних зусиль Сполучених Штатів щодо припинення конфлікту.

"Війна між Росією і Україною має припинитися. Ми не можемо допустити, щоб вона переросла в ширший конфлікт. Росія повинна продемонструвати свою серйозність, зробивши негайні, конкретні кроки до миру", – заявила дипломатка.

Майже 50 країн-членів ООН засудили вторгення РФ до повітряного простору Польщі у ніч на 10 вересня. Відповідну заяву зачитав заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Босацький перед початком екстреного засідання Ради Безпеки ООН.

Польща та країни-підписанти закликали Росію негайно припинити агресивну війну проти України, утриматися від подальших провокацій і дотримуватися зобов'язань, закріплених у Статуті ООН.

Постійний представник України при ООН Андрій Мельник на засіданні Радбезу зазначив, що ескалація з боку Москви створює загрозу глобальної війни. За його словами, якщо ці дії залишаться без реакції, Росія не зупиниться на Польщі.

