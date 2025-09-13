США обещают защищать каждый дюйм территории НАТО после вторжения дронов РФ в Польшу

Исполняющая обязанности постоянного представителя США при ООН Дороти Ши заявила, что Соединенные Штаты готовы оборонять территории Альянса после сбивания Польшей российских дронов, нарушивших ее воздушное пространство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Государственного департамента США.

По словам Дороти Ши, Вашингтон "будет защищать каждый дюйм территории НАТО" и поддерживает союзников перед лицом "тревожных нарушений воздушного пространства".

Она отметила, что Россия усилила свою кампанию бомбардировки Украины, и это привело к потерям людей и повреждению гражданской инфраструктуры.

Ши констатировала, что эти действия, а также умышленное или неумышленное нарушение Россией воздушного пространства союзника США демонстрируют огромное неуважение к добросовестным усилиям Соединенных Штатов по прекращению конфликта.

"Война между Россией и Украиной должна прекратиться. Мы не можем допустить, чтобы она переросла в более широкий конфликт. Россия должна продемонстрировать свою серьезность, сделав немедленные, конкретные шаги к миру", - заявила дипломат.