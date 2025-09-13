ua en ru
США обещают защищать каждый дюйм территории НАТО после вторжения дронов РФ в Польшу

США, Суббота 13 сентября 2025 06:20
США обещают защищать каждый дюйм территории НАТО после вторжения дронов РФ в Польшу Фото: США обещают защищать НАТО после вторжения дронов РФ в Польшу (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Исполняющая обязанности постоянного представителя США при ООН Дороти Ши заявила, что Соединенные Штаты готовы оборонять территории Альянса после сбивания Польшей российских дронов, нарушивших ее воздушное пространство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Государственного департамента США.

По словам Дороти Ши, Вашингтон "будет защищать каждый дюйм территории НАТО" и поддерживает союзников перед лицом "тревожных нарушений воздушного пространства".

Она отметила, что Россия усилила свою кампанию бомбардировки Украины, и это привело к потерям людей и повреждению гражданской инфраструктуры.

Ши констатировала, что эти действия, а также умышленное или неумышленное нарушение Россией воздушного пространства союзника США демонстрируют огромное неуважение к добросовестным усилиям Соединенных Штатов по прекращению конфликта.

"Война между Россией и Украиной должна прекратиться. Мы не можем допустить, чтобы она переросла в более широкий конфликт. Россия должна продемонстрировать свою серьезность, сделав немедленные, конкретные шаги к миру", - заявила дипломат.

Почти 50 стран-членов ООН осудили вторжение РФ в воздушное пространство Польши в ночь на 10 сентября. Соответствующее заявление зачитал заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Босацкий перед началом экстренного заседания Совета Безопасности ООН.

Польша и страны-подписанты призвали Россию немедленно прекратить агрессивную войну против Украины, воздержаться от дальнейших провокаций и соблюдать обязательства, закрепленные в Уставе ООН.

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник на заседании Совбеза отметил, что эскалация со стороны Москвы создает угрозу глобальной войны. По его словам, если эти действия останутся без реакции, Россия не остановится на Польше.

Соединенные Штаты Америки Польша Дрони
