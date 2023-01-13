США обіцяють якнайкраще відповідати на запити України щодо військової допомоги

У такий спосіб він прокоментував можливе надання Україні танків Abrams.

"Сполучені Штати продовжать надавати допомогу для безпеки... найкраще, відповідаючи потребам українців", - зазначив представник США.

За словами Кірбі, він не має наміру випереджати рішення президента Джо Байдена.

Раніше видання WP повідомило, що Адміністрація президента США Джо Байдена відкидає передачу Україні важких танків Abrams M2. У Білому домі пояснювали це технічними причинами.

Після розмови Володимира Зеленського та Еммануеля Макрона стало відомо, що Франція передасть Україні легкі танки та бронетранспортери Bastion.

Також президент США Джо Байден підтвердив повідомлення ЗМІ щодо планів передати Україні бойові машини Bradley.

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