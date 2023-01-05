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У США виключають передачу Україні танків Abrams через технічні причини, - WP

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Вашингтон, Четвер 05 січня 2023 09:23
У США виключають передачу Україні танків Abrams через технічні причини, - WP Фото: США виключають передачу Україні танків Abrams M2 (wikimedia)
Автор: Наталія Юрченко

Адміністрація президента США Джо Байдена виключає передачу Україні важких танків Abrams M2. У Білому домі пояснюють це технічними причинами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Високопосадовець з адміністрації Байдена в коментарі ЗМІ пояснив, що танки важать 55 тонн і мають газотурбінний двигун. У роботі він споживає багато палива.

Крім того, Abrams можуть часто ламатися, тому потребують великого досвіду обслуговування.

Видання зазначає, що американські танки Abrams настільки важкі, що екс-президенту Дональду Трампу не дозволили включити цю техніку на святкування Дня незалежності США у 2019 році, оскільки їхні сталеві гусениці могли пошкодити дорожнє покриття.

Нагадаємо, вчора після розмови Володимира Зеленського та Еммануеля Макрона стало відомо, що Франція передасть Україні легкі танки та бронетранспортери Bastion.

Також президент США Джо Байден підтвердив повідомлення ЗМІ щодо планів передати Україні бойові машини Bradley.

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