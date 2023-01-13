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США обещают наилучшим образом отвечать на запросы Украины по военной помощи

Фото: Джон Кирби, координатор Совета нацбезопасности в Белом доме (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В Соединенных Штатах намерены наилучшим образом удовлетворять потребности Украины по линии военной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официального представителя Совета национальной безопасности при Белом доме Джона Кирби на брифинге.

Таким образом он прокомментировал возможное предоставление Украине танков Abrams.

"Соединенные Штаты продолжат предоставлять помощь для безопасности… наилучшим образом, отвечая потребностям украинцев", - указал представитель США.

По словам Кирби, он не намерен опережать решения президента Джо Байдена.

Ранее издание WP сообщило, что Администрация президента США Джо Байдена исключает передачу Украине тяжелых танков Abrams M2. В Белом доме объясняли это техническими причинами.

После разговора Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона стало известно, что Франция передаст Украине легкие танки и бронетранспортеры Bastion.

Также президент США Джо Байден подтвердил сообщения СМИ о планах передать Украине боевые машины Bradley.

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Кирби