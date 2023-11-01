США обговорюють введення миротворців до Гази після падіння ХАМАС, - Politico
Сполучені Штати Америки обговорюють введення миротворчих сил до Гази після падіння ХАМАС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
За даними американських сенаторів Сенсора Кріс Ван Холлена і Річарда Блюменталя, наразі ведуться переговори про створення багатонаціональних сил у Газі після того, як Ізраїль викорінить ХАМАС.
Сенатори наголосили, що існує рання закрита дипломатія щодо створення миротворчих сил у Газі, хоча, за їх словами, це навряд чи включатиме американські війська.
"Тривають розмови щодо можливого складу міжнародних сил", - сказав Ван Холлен, відмовившись вдаватися в конкретні подробиці.
Нагадаємо, сьогодні ЗМІ повідомляли, що США та Ізраїль почали обговорювати майбутнє Сектора Газа.
Що відбувається у Секторі Газа
Через три тижні після вторгнення бойовиків ХАМАС в Ізраїль у конфлікті на Близькому Сході сталося нове загострення. ЦАХАЛ ввів свої війська у північну частину Сектора Газа.
Наразі армія оборони Ізраїля продовжують операцію на півночі Гази, заявляючи про розширення зони. Тим часом продовжують активні обстріли Сектора Газа. За останніми повідомленнями, тим знову зникло світло та зв'язок.
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