США обговорюють введення миротворців до Гази після падіння ХАМАС, - Politico

Сполучені Штати Америки обговорюють введення миротворчих сил до Гази після падіння ХАМАС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

За даними американських сенаторів Сенсора Кріс Ван Холлена і Річарда Блюменталя , наразі ведуться переговори про створення багатонаціональних сил у Газі після того, як Ізраїль викорінить ХАМАС.

Сенатори наголосили, що існує рання закрита дипломатія щодо створення миротворчих сил у Газі, хоча, за їх словами, це навряд чи включатиме американські війська.