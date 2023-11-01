США обсуждают введение миротворцев в Газу после падения ХАМАС, - Politico

Соединенные Штаты Америки обсуждают введение миротворческих сил в Газу после падения ХАМАС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

По данным американских сенаторов Сенсора Крис Ван Холлена и Ричарда Блюменталя, сейчас ведутся переговоры о создании многонациональных сил в Газе после того, как Израиль искоренит ХАМАС.

Сенаторы отметили, что существует ранняя закрытая дипломатия по созданию миротворческих сил в Газе, хотя, по их словам, это вряд ли будет включать американские войска.

"Продолжаются разговоры о возможном составе международных сил", - сказал Ван Холлен, отказавшись вдаваться в конкретные подробности.