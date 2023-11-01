США обсуждают введение миротворцев в Газу после падения ХАМАС, - Politico
Соединенные Штаты Америки обсуждают введение миротворческих сил в Газу после падения ХАМАС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
По данным американских сенаторов Сенсора Крис Ван Холлена и Ричарда Блюменталя, сейчас ведутся переговоры о создании многонациональных сил в Газе после того, как Израиль искоренит ХАМАС.
Сенаторы отметили, что существует ранняя закрытая дипломатия по созданию миротворческих сил в Газе, хотя, по их словам, это вряд ли будет включать американские войска.
"Продолжаются разговоры о возможном составе международных сил", - сказал Ван Холлен, отказавшись вдаваться в конкретные подробности.
Напомним, сегодня СМИ сообщали, что США и Израиль начали обсуждать будущее сектора Газа.
Что происходит в Секторе Газа
Спустя три недели после вторжения боевиков ХАМАС в Израиль в конфликте на Ближнем Востоке произошло новое обострение. ЦАХАЛ ввел свои войска в северную часть сектора Газа.
В настоящее время армия обороны Израиля продолжает операцию на севере Газы, заявляя о расширении зоны. Тем временем продолжают активные обстрелы Сектора Газа. По последним сообщениям, тем снова исчез свет и связь.
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