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США обсуждают введение миротворцев в Газу после падения ХАМАС, - Politico

США, Среда 01 ноября 2023 23:12
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США обсуждают введение миротворцев в Газу после падения ХАМАС, - Politico Фото: США обсуждают миротворческие силы для Газа (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Соединенные Штаты Америки обсуждают введение миротворческих сил в Газу после падения ХАМАС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

По данным американских сенаторов Сенсора Крис Ван Холлена и Ричарда Блюменталя, сейчас ведутся переговоры о создании многонациональных сил в Газе после того, как Израиль искоренит ХАМАС.

Сенаторы отметили, что существует ранняя закрытая дипломатия по созданию миротворческих сил в Газе, хотя, по их словам, это вряд ли будет включать американские войска.

"Продолжаются разговоры о возможном составе международных сил", - сказал Ван Холлен, отказавшись вдаваться в конкретные подробности.

Напомним, сегодня СМИ сообщали, что США и Израиль начали обсуждать будущее сектора Газа.

Что происходит в Секторе Газа

Спустя три недели после вторжения боевиков ХАМАС в Израиль в конфликте на Ближнем Востоке произошло новое обострение. ЦАХАЛ ввел свои войска в северную часть сектора Газа.

В настоящее время армия обороны Израиля продолжает операцию на севере Газы, заявляя о расширении зоны. Тем временем продолжают активные обстрелы Сектора Газа. По последним сообщениям, тем снова исчез свет и связь.

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ХАМАС Соединенные Штаты Америки Сектор Газа
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