ua en ru
Сб, 28 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ізраїль заявив, що "розширює зону" наземної операції у Секторі Газа

Тель-Авів, Субота 28 жовтня 2023 11:48
UA EN RU
Ізраїль заявив, що "розширює зону" наземної операції у Секторі Газа Фото:речник ЦАХАЛ Даніель Хагарі (wikipedia_org)
Автор: Наталія Юрченко

Ізраїль "розширює зону" наземної операції у Секторі Газа за допомогою піхоти та ударів з повітря і моря.

Про це заявив речник ЦАХАЛу Даніель Хагарі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post та The Times of Israel.

Раніше у суботу, 28 жовтня, ізраїльські військові показали відео, на яких колони бронетехніки рухаються піщаними районами Сектора Газа.

Речник ЦАХАЛу заявив, що ізраїльські військові "просуваються через етапи війни".

"Піхота, танкові, інженерні та артилерійські сили беруть участь у заходах, які супроводжуються щільним повітряним вогнем", - сказав він, додавши, що "сили все ще знаходяться на місці та продовжують бойові дії".

За словами Хагарі, під час наземної операції в Газі наразі жоден ізраїльський солдат не постраждав.

Що цьому передувало

Через три тижні після вторгнення бойовиків ХАМАС в Ізраїль у конфлікті на Близькому Сході сталося нове загострення. ЦАХАЛ ввів свої війська у північну частину Сектора Газа.

Видання The New York Times повідомило, що на територію Гази заїхали ізраїльські танки. ЦАХАЛ заявляє, що терористи ХАМАС "відчують гнів" найближчим часом, але запевняють, що це ще не наземна операція, яка планувалася.

При цьому вночі та зранку Сектор Газа перебуває під потужними обстрілами з боку ізраїльської армії. Літаки ЦАХАЛу завдали ударів по 150 тунелям і підземним бункерам на півночі Гази. Також Ізраїль заявив про ліквідацію двох ватажків ХАМАС, які відповідали за повітряні сили бойовиків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХАМАС Ізраїль Сектор Газа
NEWS
Як правильно відмовитися від повістки: список причин, коли це можна зробити
Як правильно відмовитися від повістки: список причин, коли це можна зробити
DAILY
Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ