США обсуждают лицензии на Patriot для Украины, несмотря на сомнения Трампа, - Reuters

США продолжают переговоры с Украиной по совместному изготовлению ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot. Обсуждения продолжаются, несмотря на сомнения американского лидера Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Официальный Вашингтон рассматривает несколько путей для будущего оборонно-промышленного сотрудничества. Главным приоритетом для США остается сохранение безопасности собственных технологий.

В частности, стороны обсуждают следующие варианты:

изготовление отдельных компонентов в Украине с окончательной сборкой в Европе (в частности в Германии);

привлечение Украины к существующим американо-европейским программам;

предоставление разрешения на строительство более дешевой модификации ракеты PAC-3.

Агентство отмечает, что официальный запрет на проведение переговоров Белый дом не вводил. При этом посол США в НАТО Мэтью Витакер в ходе визита в Киев обсудил возможности инновационного сотрудничества.

Позиция Трампа и потребности Киева

Украина остро нуждается в ракетах PAC-3 для защиты от растущего количества российских баллистических ударов. Ранее президент Владимир Зеленский предупредил, что имеющиеся запасы перехватчиков иссякают.

Ситуация усугубилась после того, как Дональд Трамп заявил о необходимости быть "очень осторожными" в вопросе предоставления лицензий на производство. Однако во время телефонного разговора вице-президент США Джей Ди Вэнс заверил украинское руководство, что ранее достигнутые договоренности будут соблюдены.

Сроки и альтернативные решения

Даже в случае успешного подписания соглашения запуск производства новых ракет продлится не менее года или дольше. Поэтому Киев параллельно ищет другие пути покрытия насущных потребностей - в частности, через долгосрочные закупки и обмен поставками с партнерами.

Кроме того, американская компания Lockheed Martin уже готовит визит своей команды в Украину для проработки деталей сотрудничества.

Производство ракет в Украине

Напомним, 8 июля Зеленский провел встречу с Трампом на полях саммита НАТО. После переговоров американский лидер заявил, что Вашингтон может разрешить Украине наладить собственное производство ракет-перехватчиков для Patriot.