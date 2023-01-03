США не обговорюють ядерні навчання з Південною Кореєю, - Байден

Так, перед цим президент Південної Кореї Юн Сук Ель заявив, що Сеул та Вашингтон обговорюють можливі спільні навчання з використанням ядерних засобів США на тлі зростання напруги з КНДР.

Відповідаючи на запитання журналістів у Білому домі, чи обговорює Байден зараз спільні ядерні навчання з Південною Кореєю, президент США сказав "ні".

За день до цього південнокорейський лідер повідомив в інтерв'ю газеті Chosun Ilbo про те, що "ядерна зброя належить Сполученим Штатам, але планування, обмін інформацією, навчання та навчання мають спільно проводитися Південною Кореєю та Сполученими Штатами".

Газета процитувала Юна, який заявив, що спільне планування та навчання будуть спрямовані на більш ефективне здійснення "розширеного стримування" США, і що Вашингтон також "цілком позитивно" поставився до цієї ідеї.

Зазначається, що термін "розширене стримування" означає здатність збройних сил США, особливо їх ядерних сил, стримувати напади на американських союзників.

За словами колишнього виконуючого обов'язки заступника держсекретаря з контролю над озброєннями США Томаса Кантрімена, Штати вже давно ведуть розширений діалог про стримування з Японією, щоб обговорити ядерні проблеми, і розпочали такий же діалог із Південною Кореєю у 2016 році.

"Не відразу зрозуміло, що нового у заяві президента Юна, а що є перефразуванням того, що вже відбувається", - додав він.

Голова правління Асоціації з контролю за озброєннями сказав, що коментарі Юна, адресовані південнокорейському народу, мабуть, були відповіддю на "провокації та риторику" Північної Кореї.

Зауваження Юна були опубліковані через день після того, як державні ЗМІ Північної Кореї повідомили, що її лідер закликав до розробки нових міжконтинентальних балістичних ракет (МБР) та "експоненційного збільшення" ядерного арсеналу країни.