Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин заявив про намір збільшити ядерний арсенал КНДР і закликав до створення міжконтинентальних балістичних ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як зазначає видання, на засіданні правлячої Робітничої партії Кім Чен Ин наголосив на необхідності забезпечити "переважну військову міць" для захисту свого суверенітету та безпеки. Ця подія відбувалася на тлі транскордонної напруженості, що сталася через вторгнення північнокорейських безпілотників на південь та низку ракетних запусків КНДР, у тому числі міжконтинентальних балістичних ракет.

За повідомленням офіційного інформаційного агентства KCNA, Кім Чен Ин звинуватив Вашингтон і Сеул у тому, що вони намагаються "ізолювати і задушити" КНДР, підкресливши, що ударні ядерні системи США постійно базуються в Південній Кореї. Він пообіцяв розробити ще одну систему міжконтинентальних балістичних ракет, "головною місією яких є швидкий ядерний контрудар" у рамках плану посилення ядерних сил країни.

"Ситуація, що склалася, вимагає подвоєних зусиль для значного зміцнення військової мускулатури... у відповідь на тривожні військові кроки США та інших ворожих сил", - йдеться у повідомленні.

За словами Кіма, Південна Корея стала "нашим безсумнівним ворогом", оскільки вона "схильна до необачного та небезпечного нарощування озброєнь" і ворожих військових дій.

Крім того, Кім Чен Ин заявив про намір якнайшвидше вивести на орбіту перший військовий супутник-шпигун, підготовка до чого перебуває на завершальному етапі.

Reuters нагадує, що ця інформація надійшла через кілька годин після того, як КНДР запустила балістичну ракету малої дальності біля свого східного узбережжя під час рідкісного випробування зброї пізно вночі під Новий рік. КНДР також запустила три балістичні ракети в суботу, 31 грудня, завершивши рік, відзначений рекордною кількістю випробувань ракет.

"Ми заявили про нашу рішучу волю відповісти ядерною зброєю на ядерну зброю і повною конфронтацією на тотальну конфронтацію", - підкреслив Кім Чен Ин.