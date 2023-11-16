У США обговорили можливість військових конфліктів з РФ та Китаєм

У Конгресі США обговорили загрози військових конфліктів з Росією та Китаєм. Не виключили застосування ядерної зброї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Конгресу та "Голос Америки".
У середу 15 листопада у Комітеті Палати представників США зі збройних сил пройшли слухання, присвячені висновкам звіту. Його представила призначена Конгресом комісія про стратегічну позицію США.
У звіті йдеться про загрози з боку Росії та Китаю, а також про шляхи стримування можливих конфліктів з боку США та їх союзників.
Ядерна зброя
У США схвильовані тим, що Росія володіє найбільшим та найрізноманітнішим ядерним арсеналом у світі. Голова Комітету конгресмен-республіканець Майк Роджерс наголосив, що арсенал РФ збільшується, бо її потужності здатні виробляти сотні боєголовок на рік.
"Найбільш тривожним є запас нестратегічної ядерної зброї, яка не обмежена жодним договором, і де Росія має перевагу 10 до 1 над США", - заявив Роджерс.
Звіт наголошує, що ризик масштабного ядерного конфлікту залишається невеликим, але збільшується ризик використання ядерної зброї, зокрема і на території США. А от ризик військового конфлікту з Росією та Китаєм або обома, хоч і не є неминучим, але виріс.
Стримування РФ
Автори звіту вважають, що США та їх союзники повинні бути готовими мати змогу протистояти обом ядерним супротивникам - Росії та Китаю у 2027-2035 роках.
У звіті рекомендують збільшити кількість стратегічних бомбардувальників B-21 та нових атомних підводних човнів класу "Колумбія". Також рекомендується розмістити в Азії та Європі більше тактичної ядерної зброї і розробити плани розміщення резервних ядерних боєголовок США.
Автори звіту зробили деякі прогнози:
Війна в Україні
Конгресмени вважають, що Росія спекулювала на темі використання ядерної зброї в Україні. Зокрема, мова йшла про використання стратегічної або нестратегічної ядерної зброї у разі поразки РФ або у разі прикриття для відступу.
Нагадаємо, 2 листопада, російський диктатор Володимир Путін підписав закон про вихід Росії з договору про заборону ядерних випробувань.
Такий договір був прийнятий на сесії Генасамблеї ООН у 1996 році, але не набрав чинності. Причиною цього стало те, що його не підписала достатня кількість країн.
Останнє ядерне випробування РФ провела у 1990 році. Але у лютому 2023 року російський диктатор Володимир Путін доручив підготувати полігон для такого випробування.
За даними ГУР Міноборони, Росія нещодавно провела невдалі випробування носіїв ядерної зброї "Ярс" та "Булава".
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